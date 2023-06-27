Здоровье 27 июня 2023, 15:26 Диетолог Соломатина посоветовала не увлекаться безлактозными продуктами из-за высокого содержания глюкозы

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Многие люди имеют непереносимость лактозы и поэтому увлекаются продуктами, которые ее не содержат. Однако это тоже может принести вред. Об этом «Абзацу» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, лактоза у человека с непереносимостью может вызвать интоксикацию. Но и продукты без нее не так уж безвредны. Дело в том, что они содержат слишком много глюкозы.

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Кроме того, как добавили «Дни.ру», не всем обязательно совсем отказываться от молочных продуктов. Просто нужно вводить их постепенно.

«Если начать понемногу добавлять молоко, например, в кофе, то постепенно организм может привыкнуть обратно, то есть развить способность воспринимать молочные продукты», — отметила диетолог.

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