Здоровье 04 апреля 2023, 00:37 Диетолог Соломатина посоветовала не употреблять обуглившийся шашлык Диетолог Соломатина заявила, что обгорелый шашлык содержит канцерогены

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Наступила весна, а вместе с ней — сезон шашлыков. Диетолог Елена Соломатина рассказала, как правильно готовить это блюдо и какой шашлык может быть опасен для здоровья. Об этом сообщил «Пятый канал».

По словам специалиста, мясо для шашлыка должно быть хорошо промаринованным. При этом его лучше не жарить, а запекать. При этом употреблять горелый шашлык не стоит. В таких кусках мяса содержатся канцерогены, написал сайт kp.ru.

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«Чтобы не было горелой корки, если уж она появилась, тогда нужно ее обязательно срезать, потому что как раз там содержатся канцерогены», — пояснила Соломатина.