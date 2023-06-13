Здоровье 13 июня 2023, 15:58 Диетолог Соломатина посоветовала не покупать клубнику у метро и в точках продажи возле дороги

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При покупке клубники у метро и в точках продажи вблизи трассы повышаются риски нарваться на ягоду с вредными веществами. Об этом сообщила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, лучше всего клубнику покупать на рынках и супермаркетах, где имеются службы контроля за качеством. Также при выборе ягоды стоит обращать внимание на хвостики — они не должны быть завядшими.

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Диетолог отметила, что далеко не всегда этикетка со словом «фермерская» будет гарантировать качество клубники.