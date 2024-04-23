Здоровье 23 апреля 2024, 12:19 Диетолог Соломатина посоветовала не покупать готовое мясо для шашлыка

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Близятся майские праздники — традиционное время для приготовления шашлыков. Диетолог Елена Соломатина посоветовала ответственно подойти к выбору мяса, чтобы не испортить отдых, передала «Вечерняя Москва».

По ее словам, опасность может представлять продукт с готовым маринадом. Порой производитель использует мясо низкого качества, а неприятный запах маскирует с помощью приправ и специй.

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Врач также рекомендовала отдавать предпочтение диетическим вариантам: индейке, курице или рыбе. Баранина, говядина и свинина отличаются высокой калорийностью.