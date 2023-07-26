Здоровье 26 июля 2023, 16:59 Диетолог Соломатина посоветовала не пить кофе натощак и при недосыпе

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Чтобы не навредить организму, поклонникам кофе нужно соблюдать несколько простых правил. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Она напомнила, что не стоит пить кофе на голодый желудок. Особенно тем, у кого уже есть проблемы с этим органом.

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Также не стоит употреблять напиток, если человек недосыпает. Потому что кофе только повысит нервозность и раздражительность.

Еще один совет, который дала врач, — выпить после кофе стакан воды. Напиток является мочегонным, поэтому стоит восполнить количество жидкости в организме.

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