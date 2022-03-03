Диетолог Соломатина посоветовала не есть против воли, если нет аппетита на фоне стресса

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала не заставлять себя есть и искусственно стимулировать аппетит на фоне возникшего стресса. Об этом сообщила Lenta.ru.

«Когда идет сильный стресс, организм испытывает сначала некий шок, у людей он проявляется по-разному, это зависит от организации нервной системы. Кто-то готов дать в морду или убежать и скрыться от некой опасности, кто-то цепенеет. Это заложено у нас еще с тех времен, когда человек бросался на мамонта, либо от него убегал, либо просто стоял и принимал вид какого-нибудь дерева, чтобы мамонт его не заметил», — рассказала специалист.

В момент стресса человеку становится не до еды. По словам диетолога, это нормальная реакция, потому что организм и так хочет освободиться от балласта. Не нужно заставлять себя есть, поскольку силы организма перенаправлены на другие реакции.