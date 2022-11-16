Здоровье 16 ноября 2022, 16:08 Диетолог Соломатина посоветовала не есть много холодца

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что не стоит есть много холодца, так как это жирное блюдо. В большим количествах организм его не усвоит, сообщило издание NEWS.ru.

По данным телеканала «Царьград», холодец часто готовят на Новый год, когда на столе и без того много калорийной пищи. Соломатина рекомендовала не злоупотреблять им, если хочется попробовать все.

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«Условно в день нужно 2000 калорий, под это подгоняем. Всего нужно по чуть-чуть. Если хочется съесть больше холодца, тогда придется от чего-то отказаться», — пояснила врач.

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