Здоровье 23 августа 2023, 16:31 Диетолог Соломатина посоветовала не есть дыню людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта

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Дыня является любимым лакомством многих людей. Однако употреблять ее можно далеко не всем. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, кому стоит отказаться от употребления дыни, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, дыня содержит в своем составе много кальция и калия. Также она способна выводить из организма соли тяжелых металлов. Однако от употребления дыни лучше отказаться людям, которые страдают от заболеваний желудочно-кишечного тракта. Также ее нельзя есть диабетикам.