Здоровье 03 июля 2023, 18:03 Диетолог Соломатина посоветовала людям старше 50 лет не злоупотреблять фруктами

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После 50 лет организм многих людей становится менее чувствителен к глюкозе, кроме того в этом возрасте часто бывает диабет. Поэтому не стоит слишком налегать на фрукты. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Она подчеркнула, что, в первую очередь, это касается фруктов с высоким содержанием сахара. В частности, речь идет о винограде, банане и красных яблоках, добавил RT.

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«После 50 лет многие люди имеют нечувствительность к глюкозе или сахарный диабет. Им лучше есть фрукты в ограниченных количествах», — сказала врач.

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