Здоровье 11 января 2024, 13:34 Диетолог Соломатина посоветовала людям с болезнями ЖКТ не увлекаться клюквой

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Клюква зачастую негативно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, по этой причине увлекаться ягодами не стоит людям, страдающим язвой или гастритом. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при затрудненном пищеварении употребление ягоды провоцирует вздутие живота и тошноту. Также клюкву в больших количествах не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью — это может усугубить течение болезни.

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При этом Соломатина отметила, что клюква уменьшает риски развития сердечно-сосудистых патологий и снижает концентрацию холестерина в крови.