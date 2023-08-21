21 августа 2023, 19:13
Диетолог Соломатина посоветовала летом употреблять малосольные огурцы
Малосольные огурцы могут быть очень полезны в летний период. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что они помогают восполнить потерянные с потом электролиты. Об этом сообщила «Москва 24».
Специалист пояснила, что вместе с потом организм теряет воду и минеральные соли. Огурцы помогают восполнить их недостаток.
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«Малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало», — объяснила специалист.
Также эти овощи полезны для людей, которые страдают гипертонией. После употребления малосольного огурьца жидкость в организме задержится и давление перестает падать.
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