Здоровье 21 августа 2023, 19:13 Диетолог Соломатина посоветовала летом употреблять малосольные огурцы

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Малосольные огурцы могут быть очень полезны в летний период. Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что они помогают восполнить потерянные с потом электролиты. Об этом сообщила «Москва 24».

Специалист пояснила, что вместе с потом организм теряет воду и минеральные соли. Огурцы помогают восполнить их недостаток.

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«Малосольные огурцы полезны для поддержания кислотно-щелочного баланса, чтобы нормально работали мышцы, проходили сигналы, сердце нормально функционировало», — объяснила специалист.

Также эти овощи полезны для людей, которые страдают гипертонией. После употребления малосольного огурьца жидкость в организме задержится и давление перестает падать.