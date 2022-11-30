Здоровье 30 ноября 2022, 15:33 Диетолог Соломатина посоветовала гипертоникам отказаться от икры на Новый год

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с ИА Nation News объяснила, почему некоторым категориям граждан стоит отказаться от икры на Новый год.

В первую очередь диетолог посоветовала исключить этот продукт людям с гипертонией и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В икре, помимо витаминов, по словам медика, содержится много холестерина и соли.

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«Раньше все любили приносить своим родным, которые оказались в больнице, красную или черную икру. <...> Но если речь идет, к примеру, о человеке в кардиологическом отделении, то лучше такие продукты оставить дома», — сообщила Соломатина.

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