Диетолог Соломатина посоветовала есть брокколи и морепродукты для бодрости

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что для бодрости не обязательно пить кофе. Подойдут и другие продукты, среди которых брокколи или морепродукты, сообщил NEWS.ru.

Она пояснила, что энергию дает еда, в которой содержится хром. Он помогает бороться с сонливостью, уточнила врач.

«Когда человек не выспался, он пьет кофе, ему нужен возбуждающий эффект. Это связано с изменением гормональной системы, в частности гормона литина, который сигнализирует о чувстве насыщения», — рассказала диетолог.

Брокколи или морепродукты действуют быстрее и при этом они менее калорийны, чем кофе и шоколад, заключила она.

Соломатина также назвала полезные свойства арбуза и дыни. В первом содержится липокоин — мощный антиоксидант, который препятствует появлению возрастных изменений, укрепляет сердечно-сосудистую систему, является профилактикой онкологических заболеваний, снимает воспаления.

В дыне много витамина С. Она также имеет антивозрастные свойства и снижает вредное воздействие свободных радикалов. И арбуз, и дыня обладают тонизирующим эффектом, уточнила Соломатина.