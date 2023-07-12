Здоровье 12 июля 2023, 16:17 Диетолог Соломатина порекомендовала прекращать диету после ухудшения самочувствия

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» порекомендовала прекращать диету из-за ухудшения общего самочувствия. По словам медика, чаще всего человек может чувствовать себя плохо из-за недостатка питательных веществ.

Диета, из-за которой человек испытывает дискомфорт, является неправильной. У него могут появиться такие симптомы как головокружение, спутанность сознания, слезы, раздражительность.

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Врач порекомендовала прибегать к диете только после сдачи анализов и консультации со специалистом.