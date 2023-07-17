17 июля 2023, 13:28
Диетолог Соломатина порекомендовала покупать дыню в проверенных местах, чтобы не получить отравление
Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что дыню в июле лучше покупать в надежных местах, чтобы быть уверенным в продукте.
Медик предупредила, что в июле больше рисков нарваться на некачественную дыню, чем в августе.
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Дыни, которые привозят в Россию издалека, срывают еще не совсем зрелыми. Эти плоды содержат меньше витаминов и микроэлементов, чем те, что привозят в августе-сентябре. Также есть риск получить отравление от недозрелого плода, добавила Соломатина.
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