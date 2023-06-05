Здоровье 05 июня 2023, 18:37 Диетолог Соломатина порекомендовала не употреблять хлеб на ночь

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» порекомендовала не употреблять хлеб перед сном. По словам медика, этот продукт дает энергию, которую надо расходовать в активное время, а не ночью.

«Конечно, хлеб желательно не есть вечером, а тем более на ночь, поскольку с этим продуктом мы получаем углеводы — энергию, которую надо расходовать. Ночью мы не активны, потому что спим», — добавила врач.

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Она объяснила, что нерасходованная энергию будет откладываться в жир. И речь идет не только о белом и ржаном хлебе, но и о цельнозерновом.

Хлеб желательно есть в первой половине дня, чтобы успеть потратить поступившие в организм углеводы до наступления сна, резюмировала Соломатина.