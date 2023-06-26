Здоровье 26 июня 2023, 16:03 Диетолог Соломатина порекомендовала делать окрошку с добавлением куриной грудки

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При приготовлении окрошки стоит добавить в блюдо больше зелени, а вместо колбасы положить куриную грудку. Таким образом блюдо получится вкуснее и полезнее, сообщила NEWS.ru врач-диетолог Елена Соломатина.

Что же касается заправки, медик посоветовала вместо кваса использовать тан или кефир.

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«Окрошку лучше всего делать на тане или кефире. Туда единственное — нужно положить побольше зелени и овощей, поменьше мяса», — добавила она.

Ранее Елена Соломатина рассказала, что помидоры и зелень помогают легче пережить жару.