Диетолог Соломатина перечислила продукты, от которых стоит отказаться осенью | 360°

Здоровье 24 октября 2022, 11:47 Диетолог Соломатина перечислила продукты, от которых стоит отказаться осенью Диетолог Соломатина: осенью не стоит налегать на виноград, хурму и тыкву РИА "Новости"

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Life заявила, что в осенний период не стоит налегать на большое количество фруктов. Это в особенности касается тех людей, кто беспокоится о своей фигуре.

Например, тот виноград, который сейчас продают в магазинах, содержит большое количество сахара. Также высокой калорийностью отличается хурма.

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Тыква, которую осенью активно продают в магазинах и на рынках, на первый взгляд кажется не калорийным продуктом. Однако после ее приготовления у нее резко повышается гликемический индекс.

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«Дело в том, что тыквенный суп и блюда из тыквы часто заправляют сметаной или сливками, в этом случае резко повышается и калорийность. Также делают с маслом тыкву», — привело utro.ru слова Соломатиной.

Осенью многие начинают добавлять в свой рацион яблоки. Сам по себе фрукт низкокалорийный, однако если готовить его, добавляя в шарлотку или блинчики, то десерт становится не таким уж и безобидным блюдом, резюмировала специалист.