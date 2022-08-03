Диетолог Соломатина перечислила плюсы и минусы арбуза

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие полезные и отрицательные свойства содержит всеми любимая ягода — арбуз. Об этом передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, в арбузе есть много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения сердечно-сосудистую систему.

«Прежде всего, арбуз богат структурированной водой, на усвоение которой организм практически не тратит энергии, она очень легко усваивается. В арбузе достаточно много ликопина — вещества, которое предохраняет от разрушения нашу сердечно-сосудистую систему. Есть исследования, подтверждающие, что у мужчин ликопин предотвращает развитие заболеваний предстательной железы», — сказала медик.

Арбуз отлично выводит из организма лишнюю жидкость и, тем самым, способствует профилактике болезней мочевыводящих путей.

«В арбузе много калия, что тоже обеспечивает мочегонное действие. Калий помогает выводить излишки жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу. Арбуз способствует профилактике болезней мочевыводящих путей, потому что достаточно сложно какой-нибудь инфекции прицепиться к стенке, если все время идет некое промывание», — сказала Соломатина.

Диетолог предупредила, что арбузом не стоит увлекаться тем людям, которые имеют склонность к повышению уровня глюкозы в крови или больным сахарным диабетом, поскольку ягода имеет высокий гликемический индекс.