Здоровье 16 февраля 2023, 15:45 Диетолог Соломатина оценила связь переизбытка фруктозы с болезнью Альцгеймера Диетолог Соломатина: переизбыток фруктозы в организме может продуцировать развитие болезни Unsplash

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Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала заявление ученых из США, которые сообщили, что болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована употреблением большого количества моносахарида. Ее слова передала «Вечерняя Москва».

Как отметила диетолог, переизбыток фруктозы в организме действительно может спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Последние исследования ученых показали, что фруктоза способна вызвать накопление амилоидных бляшек в мозге, которые являются основным признаком нейродегенеративного заболевания.

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«Первое, что она делает, — приводит к накапливанию жиров и отложению жировой ткани в организме. Вследствие чего нарушается ток крови и в ней увеличивается количество липидов», — сказала Соломатина.

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По ее словам, болезнь Альцгеймера чаще способна вызывать фруктоза, которая содержится именно в добавках, а не во фруктах и овощах.

Ранее журнал Sciencedirect писал, что ученые выявили связь употребления фруктозы с развитием болезни Альцгеймера.