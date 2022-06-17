Диетолог Соломатина оценила рецепт салата от Дженнифер Энистон

В социальной сети TikTok набирает популярность рецепт салата, который обожает актриса Дженнифер Энистон. Диетолог Елена Соломатина рассказала, насколько полезно это блюдо и стоит ли употреблять его часто. Об этом сообщил NEWS.ru.

«Экономика Сегодня» уточнила, что в рецепт салата входят такие продукты, как отварной булгур, свежий огурец, петрушка, мята, красный лук, фисташки, нут, фета, лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Специалист пояснила, что подобные продукты являются крайне полезными для здоровья человека. С помощью такого блюда можно быстро и эффективно убрать лишний вес.

«Это набор полезных продуктов, который в принципе человек, следящий за своим здоровьем, должен включать в свой рацион. В салате это удобно, потому что все эти полезные продукты находятся в одном блюде, и человек не забудет их включить в свой рацион», — пояснила специалист.

Она подчеркнула, что данное блюдо богато клетчаткой, полезными жирами и растительными белками.