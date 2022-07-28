Диетолог Соломатина объяснила связь между пивным животом и изменениями характера у мужчин

Так называемый «пивной живот» возникает у мужчин из-за чрезмерного употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Также такой тип питания может повлиять на психику и характер. Почему так происходит, NEWS.ru объяснила врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если даже в небольшом количестве попадает пиво, конфеты, выпечка, инсулина выделяется больше. Становишься голодным, мозг питается только глюкозой, и опять человек находится в поисках высокогликемических продуктов и может питаться только ими», — сказала врач.

При таком питании нарушаются метаболические процессы в организме, а жир начинает продуцировать подобие женских гормонов. Мужчины начинают обретать традиционно «женские» черты характера.

«Он становится более капризным, слабым не только физически, но и морально. В большой степени это связано с неправильным, так называемым мужским питанием — пиво с чипсами, сухариками, водка, картошка, хлеб, макароны. Происходит опустошенность, возникает нерабочее настроение, все валится из рук. Мужчина заедает стресс, запивает пивом, а живот растет», — считает Соломатина.