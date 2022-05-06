Диетолог Соломатина объяснила разницу между классической и искусственной колбасной оболочкой

Классическая колбаса делается из кишки, а в ненатуральной колбасе используется целлофан, однако ничего вредного в подобной продукции не содержится. Об этом сайту NEWS.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Специалист пояснила, что вред от ненатуральной оболочки может быть только в том случае, если человек варит колбасу вместе с упаковкой.

«Кому что нравится. Ничего вредного ни там ни там не содержится. Если, конечно, человек не обваривает эту колбасу. Раньше сосиски бросали в целлофановую упаковку и варили. В этом случае этого делать не стоит, но я не думаю, что колбасу кто-то будет варить в целлофановой упаковке», — сказала Соломатина.

По словам другого диетолога Натальи Кругловой, появившаяся в России докторская колбаса из крема на растительных маслах является крайне жирным продуктом. Она порекомендовала минимизировать употребление такого продукта, либо не покупать его вовсе.