Здоровье 18 мая 2023, 18:45 Диетолог Соломатина объяснила, что малиновое варенье вредно для людей старше 60 лет

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Пожилым людям, которые перешагнули, а рубеж 60 лет, не стоит есть малиновое варенье. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Малина может провоцировать у пожилых аллергию и нарушать работу ЖКТ. Кроме того, ягода также порой вызывает индивидуальную непереносимость. Кроме того, как добавили «Национальные новости», малиновое варенье, которым так любят лечить простуду, содержит очень много сахара.

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«Но даже если у пожилого человека нет таких проблем со здоровьем, это угощение может поспособствовать их развитию. Опять же, благодаря большому количеству сахара в составе», — рассказала Елена Соломатина.

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