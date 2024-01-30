Здоровье 30 января 2024, 11:29 Диетолог Соломатина объяснила, что бороться с ожирением нужно комплексно

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Проблема с ожирением встает все острее, людей с лишним весом становится больше, но не все они правильно с ним борются. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

Она объяснила, что у люди с избытком жировой ткани перестают чувствовать насыщение и начинают есть больше и больше вредной пищи, которая провоцирует выброс гормона удовольствия. Кроме того, от обилия сладкого меняет и микрофлора кишечника, и бактерии тоже влияют на количество поглощаемой пищи.

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Нередко людям с ожирением прописывают жесткие диеты с большим дефицитом микроэлементов. В итоге находящийся в стрессе организм начинает еще больше накапливать жиры. Поэтому крайне важно подходить к проблеме комплексно и решать ее силами эндокринолога, гастроэнтеролога, кардиолога и диетолога.

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