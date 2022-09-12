Диетолог Соломатина объяснила, чем вредны молочные коктейли | 360°

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Диетолог Соломатина объяснила, чем вредны молочные коктейли

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Врач-диетолог, сотрудник Центра эстетической косметологии Елена Соломатина в беседе с Ura.ru заявила, что молочные коктейли очень калорийны, в них содержится не менее пяти ложек сахара.

Частое употребление молочных коктейлей ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, кардиологическим заболеваниям и инфарктам.

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«Прежде всего они очень калорийные. В молочные коктейли добавляется очень много сиропа. Это прежде всего сахар, в одном коктейле не менее пяти ложек, но все зависит от размера. <…> Все это ведет к набору лишнего веса, инсулинорезистентности, диабету, а далее по цепочке от этого начинают страдать сосуды, далее различные кардиологические заболевания и инфаркты, и инсульты. Основа всему этому чрезмерное потребление сахара», — сообщила Соломатина.

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Молочные коктейли могут нарушить баланс кишечной микрофлоры и привести к букету различных состояний.

«А еще, так как молочные коктейли делают как правило холодными, это очень плохо для переваривания, потому что не вырабатываются в достаточном количестве ферменты. И недопереваренная еда движется дальше в кишечник. Там размножается патогенная микрофлора. Она выделяет токсины. Нарушается баланс кишечной микрофлоры и это приводит к букету различных состояний <…>», — добавила диетолог.

Соломатина предупредила, что состояние микрофлоры связанно с развитием огромного количества заболеваний, вплоть до онкологии.

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