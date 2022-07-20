Диетолог Соломатина объяснила, чем именно полезны персики

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что регулярное употребление в пищу персиков не только улучшает работу иммунной системы, но и благоприятно влияет на кожу. Об этом написала «Газета.ru».

К тому же персики нормализуют работу сердца и снижают артериальное давление.

«Это та растворимая клетчатка, которая выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает уровень холестерина в крови, выводит излишки жидкости из организма, обеспечивает нормальную работу сердечной мышцы и снижает артериальное давление», — процитировало utro.ru слова диетолога.

Персики полезно есть тем людям, у которых имеются проблемы со зрением, поскольку в этом фрукте содержится достаточное количество бета-каротина.

Соломатина предупредила, что сладкие персики не рекомендуется есть диабетикам за счет содержания в них фруктозы.