06 сентября 2023, 17:31
Диетолог Соломатина: недостаток воды в организме способствует образованию камней в почках
Несоблюдение питьевого режима и водного баланса может стать причиной проблем с ЖКТ и привести к образованию камней в почках. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Известиями».
По словам специалиста, также недостаток воды негативно влияет на работу мозга и ослабляет иммунитет. Когда организму не хватает жидкости, он начинает ее экономить, что приводит к различным проблемам со здоровьем.
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Диетолог посоветовала выпивать каждые 20 минут по 2-3 глотка воды, сообщила «Свободная пресса».
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