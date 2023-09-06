Здоровье 06 сентября 2023, 17:31 Диетолог Соломатина: недостаток воды в организме способствует образованию камней в почках

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Несоблюдение питьевого режима и водного баланса может стать причиной проблем с ЖКТ и привести к образованию камней в почках. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также недостаток воды негативно влияет на работу мозга и ослабляет иммунитет. Когда организму не хватает жидкости, он начинает ее экономить, что приводит к различным проблемам со здоровьем.

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Диетолог посоветовала выпивать каждые 20 минут по 2-3 глотка воды, сообщила «Свободная пресса».