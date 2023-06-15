Здоровье 15 июня 2023, 11:32 Диетолог Соломатина: не следует употреблять кабачки при язве желудка и двенадцатиперстной кишки

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Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта следует убрать из своего рациона кабачки. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, клетчатка, которая содержится в приготовленных кабачках, способна вызвать обострение хронических болезней желудка. Кроме того, не рекомендуется употреблять продукт пациентам с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки.

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Врач отметила, что также кабачки могут вызвать обострение панкреатита и холецистита.