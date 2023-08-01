Здоровье 01 августа 2023, 14:32 Диетолог Соломатина назвала скумбрию самой полезной рыбой для здоровья

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Скумбрия, в которой содержится большое количество полезных витаминов и микроэлементов, является самой полезной рыбой для поддержания здоровья. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, скумбрия богата омега-3 жирными кислотами и белком, который выступает в качестве строительного материала для всего организма. Также в рыбе содержится витамин D, необходимый для иммунной системы.

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Кроме того, регулярное употребление скумбрии может предотвратить развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта.