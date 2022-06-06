Диетолог Соломатина назвала самые подходящие для перекуса продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала россиянам делать не более двух перекусов между основными приемами пищи. Какие продукты лучше всего подойдут для этого, передала «Вечерняя Москва».

В качестве перекусов специалист предложила использовать овощи и фрукты.

«Если у человека есть полноценный завтрак, обед и ужин, в этом случае хороший перекус — фрукт или овощ. Яблоко, перец, помидор, орехи, орехи с сухофруктами или нежирный йогурт с натуральными ягодами», — сказала Соломатина.

Если человек пропустил основной прием пищи, значит ему необходимо сделать перекус более калорийным.

«Если это перекус вместо обеда (допустим, нет возможности пообедать), то в этом случае он будет более плотным. Это может быть цельнозерновая булка с любой намазкой. Например, на основе авокадо. Или томатная паста с зеленью, специями и чесноком. Дальше это может быть кусок нежирного мяса (курица, индейка, телятина, говядина), рыба. И, например, салатный лист, огурец, перец или томат», — сообщила диетолог.

Также она порекомендовала вариант смузи, приготовленный из кисломолочных продуктов, банана и ягод. Такой перекус может заменить даже полноценный обед.