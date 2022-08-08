Диетолог Соломатина назвала продукты, противопоказанные при головной боли

Некоторые продукты, в частности, алкоголь и копчености, нельзя употреблять при головной боли, поскольку они могут усугубить ситуацию, передала «Вечерняя Москва». Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

При этом для начала нужно разобраться в причинах боли.

«Чаще всего бывает головная боль напряжения, тут уже нужно упражнения делать для снятия зажимов. Но, в принципе, головные боли могут быть связаны с сужением или расширением сосудов — кровь нормально не доходит до мозга в обоих случаях», — отметила врач.

Одни и те же продукты могут оказывать разное влияние в различных ситуациях. Например, если голова болит из-за пониженного давления, соленый огурец может помочь купировать боль, а при повышенном давлении, наоборот, не облегчит состояние.

«Если болит голова от вина, сыра и шоколада, когда человек убирает эти продукты, боль пропадает. Копченые и содержащие нитрит натрия продукты нужно убирать во всех случаях, несмотря на то, отчего болит голова», — рассказала Соломатина.