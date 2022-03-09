Диетолог Соломатина назвала продукты, которые провоцируют тревожность

Спровоцировать состояние тревоги могут продукты, которые содержат в своем составе кофеин. По словам диетолога Елены Соломатиной, они в целом оказывают возбуждающее состояние на организм. Об этом написала «Москва 24».

Специалист также порекомендовала с настороженностью относиться к сахару.

«Если человек злоупотребляет сахаром, то все больше и больше инсулина выделяется на этот сахар, неадекватно больше. И идет провал. Человек чувствует беспомощность, усталость, и мозг тоже начинает реагировать тревогой», — процитировал сайт NEWS.ru слова Соломатиной.

Кроме того, диетолог предостерегла от употребления чрезмерно соленых продуктов. Они, по ее словам, задерживают влагу в организме и повышают давление.

Нервная система — крайне уязвимое место, о котором нужно заботиться с особой тщательностью. Для нее представляют опасность трансжиры, содержащихся в том числе в картофеле фри и других продуктах, резюмировала специалист.