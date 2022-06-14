Диетолог Соломатина назвала продукты, которые не стоит сочетать с творогом

Некоторые продукты не стоит употреблять вместе с творогом. Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какая еда в сочетании с творогом может спровоцировать серьезные проблемы с пищеварением. Об этом сообщила «Москва 24».

«Творог, как правило, казеиновый продукт. Не сказать, что он прямо легок для переваривания. Достаточно сложно будет слабому пищеварительному тракту, а тут мы добавим, условно говоря, кусок жареной баранины. Организму совсем тяжело: ему эту баранину надо переваривать, она сложная, а тут еще творог», — передала слова специалиста «Газета.ru».

Медик подчеркнула, что не стоит есть творог с тяжелыми продуктами — мясом или яйцами. В противном случае могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем.

По словам Соломатиной, лучше всего употреблять этот продукт со свежей зеленью, овощами и любыми сухофруктами. Также не стоит добавлять в творог сахар и другие сладкие наполнители, передали «Известия».