Диетолог Соломатина назвала признаки переизбытка соли в организме

Чрезмерное употребление соли сгущает кровь, нарушая тем самым работу сердца и головного мозга. Как понять, что вы едите слишком много соли, «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Может появиться постоянное чувство жажды, повышенная усталость и слабость, снижение работоспособности. Кроме того, потребляя слишком много соли, человек начинает набирать вес, даже если в основном питается нормально. Это происходит во многом за счет отеков.

«По утрам могут быть мешки под глазами. Допустим, невозможно влезть в обувь, она будет казаться маленькой, что нога вроде как выросла. Или кольцо невозможно надеть, либо на коже остается полоска от носков», — объяснила врач.

Рекомендуемая ВОЗ норма потребления соли — не более пяти граммов в день, отметило РИА ФАН.