Здоровье 17 апреля 2024, 12:08 Диетолог Соломатина назвала печень трески чемпионом среди продуктов по содержанию витамина D

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Недавно ученые выяснили, что ранее рекомендованные нормы количества витамина D в организме были сильно занижены. По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, быстро восполнить его можно с помощью печени трески и жирной селедки, передала «Вечерняя Москва».

Витамин D участвует во многих обменных процессах, отвечает за работу сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной систем, сказала медик. Например, в селедке, печени трески и скумбрии еще есть и комплекс полезных жирных кислот омега-3. Он служит для профилактики атеросклероза и нарушения кровообращения.

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Необязательно покупать данные продукты каждую неделю. Можно восполнить запас кислот с помощью льняного или оливкового масла, добавила Соломатина.