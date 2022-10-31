Диетолог Соломатина назвала опасные для мозга продукты | 360°

Здоровье 31 октября 2022, 16:24 Диетолог Соломатина назвала опасные для мозга продукты Диетолог Соломатина: алкоголь и соль опасны для мозга Unsplash

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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что алкоголь, соль, сахар и жареная картошка опасны доля мозга. Об этом сообщило издание Life.ru.

Врач отметила, что мозг и нервная система страдают от любого количества алкоголя, даже если человек им не злоупотребляет.

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Также организму вредит большое количество сахара. Инсулин не может его переработать, после чего продукт остается в сосудах. Это негативно сказывается на здоровье.

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«Излишки сахара начинают перерабатываться в жир, печень старается это нейтрализовать, сама получает повреждения, начинает заплывать жиром и вырабатывать холестерин низкой плотности», — пояснила врач.

То же самое касается соленой пищи в больших количествах. Соль задерживает воду в организме, после чего повышается давление и может развиться атеросклероз.

Соломатина также посоветовала соблюдать осторожность при употреблении жареной картошки. Она пояснила, что в ней содержится много углеводов, которые постепенно ухудшают работу мозга и приводят к нарушению когнитивных способностей.