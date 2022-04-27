Диетолог Соломатина назвала омлет с овощами самым полезным завтраком

Эксперт по питанию, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что самым поленым завтраком будет омлет с овощами. Специалист пояснила, что первый прием пищы должен быть легкоусвояемым, передала «Вечерняя Москва».

«Полезен легкоусвояемый белок, то есть не баранина в виде шашлыка или говяжья отбивная, а омлет, желательно с овощами», — сказала она.

Чередовать омлет с овощами можно с различными кашами. Особенно полезными для организма будут гречневая и пшенная, булгур, овсянка. Также к завтраку можно добавить ломоть цельнозернового хлеба, авокадо и гуакамоле.

Соломатина предупредила, что с молочными продуктами взрослым людям следует быть осторожными. С возрастом у некоторых может выработаться непереносимость лактозы из-за прекращения необходимости в материнском молоке.

«Молоко можно пить в меру особенностей своего организма, однако продукты вроде кефира, не детского, лучше принимать вечером или днем. Таким образом кальций в продукте усвоится оптимальным образом», — заключила диетолог.