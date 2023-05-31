31 мая 2023, 18:08
Диетолог Соломатина назвала липовый мед самым полезным для здоровья
Самый полезный для здоровья мед — это липовый. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
Она отметила, что он хорошо помогает при простуде, потому что обладает жаропонижающим эффектом. А также может снимать боль.
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«Он работает как аспирин и ибупрофен. Конечно, не в такой сильной степени, но тем не менее. Также липовый мед — это хорошее болеутоляющее. Он снимает боль в мышцах и костях, когда ломит тело при болезни», — сказала Елена Соломатина
Она также добавила, что после чая с липой легче уснуть.
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