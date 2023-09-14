Здоровье 14 сентября 2023, 15:30 Диетолог Соломатина назвала лидерами по содержанию клетчатки свеклу и сельдерей

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» назвала лидерами по содержанию клетчатки свеклу, сельдерей, капусту и морковь.

По словам медика, клетчатка полезна тем, что выводит радионуклиды, излишки сахара, холестерина, соли тяжелых металлов из организма. Кроме того, она дает эффект пилинга и вбирает в себя все, что не нужно организму человека.

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Пищевые волокна можно получить из чернослива, кураги, инжира, бобовых, зерновых, зелени и ягод. Много клетчатки содержится в бруснике, клюкве и чернике.