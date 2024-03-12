12 марта 2024, 13:56
Диетолог Соломатина назвала капусту и ягоды самыми полезными начинками для блинов
Масленичная неделя может серьезно ударить по здоровью тех, кто налегает на блины, особенно с жирными и сладкими начинками. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
Врач порекомендовала выбирать для блинов более полезное наполнение, чтобы снизить нагрузку на ЖКТ. Лучше всего остановиться на фруктах, ягодах и некрахмалистых овощах.
Реклама
«Самая полезная начинка для блинов — это некрахмалистые овощи, например капуста или шпинат. Если вы любите сладкие блины, то можно добавить различные ягоды, в том числе замороженную чернику, клубнику или вишню», — посоветовала Елена Соломатина.
Он также рекомендовала есть блины с дикой рыбой в качестве основного блюда.
Питание
Врачи
Реклама
Реклама