Здоровье 25 января 2024, 16:32 Диетолог Соломатина назвала халву полезным продуктом для здоровья пожилых людей

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Халва содержит полезные минералы и микроэлементы, которые необходимы для здоровья пожилых людей. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, халва богата клетчаткой, которая оказывает благоприятное действие на работу желудочно-кишечного тракта. В подсолнечной халве содержится витамин Е, препятствующий развитию сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил сайт rostovgazeta.ru.

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Продукт из льняного семени богат омега-3 жирными кислотами, которые оказывают противовоспалительное и противохолестериновое действие, отметила диетолог.