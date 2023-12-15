Здоровье 15 декабря 2023, 11:29 Диетолог Соломатина назвала две ложки допустимой порцией салата с майонезом

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Чтобы не переесть во время новогоднего застолья, нужно ограничивать порции, особенно салатов с майонезом. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, стоит ограничиваться парой ложкой салатов с майонезом. Кроме того, обязательно рекомендуют поставить на стол нарезку из свежих овощей. Они займут место в желудке и не отразятся на фигуре.

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Кроме того, диетолог посоветовала заменить майонез на йогурт или нежирную сметану. А также заменить в оливье докторскую колбасу на вареную куриную грудку, добавил сайт телеканала «Звезда».

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