15 декабря 2023, 11:29
Диетолог Соломатина назвала две ложки допустимой порцией салата с майонезом
Чтобы не переесть во время новогоднего застолья, нужно ограничивать порции, особенно салатов с майонезом. Об этом RT рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, стоит ограничиваться парой ложкой салатов с майонезом. Кроме того, обязательно рекомендуют поставить на стол нарезку из свежих овощей. Они займут место в желудке и не отразятся на фигуре.
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Кроме того, диетолог посоветовала заменить майонез на йогурт или нежирную сметану. А также заменить в оливье докторскую колбасу на вареную куриную грудку, добавил сайт телеканала «Звезда».
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