Диетолог Соломатина назвала допустимую порцию арбуза за один присест

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина посоветовала россиянам за один раз съедать не более 200 граммов арбуза, поскольку в нем содержится слишком много сахара. Об этом она сообщила радиостанции Sputnik.

«Не нужно есть арбуз килограммами. Калорийность арбуза — 25-27 килокалорий на 100 граммов, соответственно, в килограмме в среднем содержится 250 килокалорий, а два килограмма — это 500 килокалорий. Это очень большая нагрузка, причем сахарная нагрузка. Вряд ли мы израсходуем сразу эти калории. Это как очень приличный обед, но не нужно заменять арбузом обед. Рекомендованная норма арбуза — 200 граммов за один раз. Это нормальный перекус. Лучше съесть ломтик арбуза, чем конфету, печенье или пирожное», — добавила диетолог.

Соломатина подчеркнула, что некоторым людям к употреблению арбуза нужно подходить с осторожностью.

В первую очередь, это касается тех людей, кто имеет проблемы с почками, сердцем, сосудами и органами ЖКТ. Врач напомнила, что арбуз обладает сильным мочегонным действием.