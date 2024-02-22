Здоровье 22 февраля 2024, 16:56 Диетолог Соломатина напомнила, что сладкие творожки и пакетированные соки могут навредить фигуре

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Диетолог Елена Соломатина перечислила ряд продуктов, которые под видом полезных наносят урон фигуре и здоровью. Слова медика передала «Вечерняя Москва».

К таким продуктам специалист отнесла сладкие йогурты, творожки и пакетированные соки. Во все эти товары производители кладут большое количество сахара.

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«Если совершенно здоровый человек без инсулинорезистентности съест один сладкий йогурт в день, чтобы быстро поднять уровень энергии, то вреда ему это не нанесет. Но у других людей уже через 20 минут начнутся скачки сахара в организме», — пояснила врач.

Обезжиренные молочные продукты также нельзя назвать полезными. Кальций, содержащийся в них, может усваиваться только при наличии жира, добавила Соломатина.