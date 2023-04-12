Здоровье 12 апреля 2023, 15:40 Диетолог Соломатина напомнила, что на Пасху не стоит есть больше двух яиц

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Чтобы не навредить организму, на Пасху не стоит есть больше двух яиц, особенно людям, державшим пост. Об этом News.ru рассказала диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, нужно дать организму время привыкнуть к новой системе питания. Потому что во время поста он перестраивается из-за отсутствия животной пищи. И, хотя яйца легко и быстро перевариваются, злоупотреблять ими не стоит.

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«Для здорового человека нормой является одно-два яйца в день. Пару яиц за раз можно съесть, но лучше одно съесть на завтрак и одно на обед. Здесь играет роль общая калорийность и той еды, которую человек предполагает съесть в течение дня», — подчеркнула Елена Соломатина.

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