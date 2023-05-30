Здоровье 30 мая 2023, 18:33 Диетолог Соломатина: людям с повышенным холестерином стоит ограничить употребление сыра

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Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что людям с повышенным холестерином, а также с гипертонией стоит ограничить употребление сыра.

Как отметила медик, все дело в насыщенных жирах, которые содержатся в этом продукте.

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«Людям с повышенным холестерином, гипертонией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сильным атеросклерозом рекомендуется ограничивать потребление сыра», — процитировали «Народные новости» диетолога.

Соломатина предупредила, что сыр с высоким содержанием тирамина может вызвать головные боли у некоторых людей.