Здоровье 23 мая 2023, 17:34 Диетолог Соломатина: грейпфрут и клетчатка ускорят обмен веществ

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Употребление жгучих продуктов, клетчатки и красного грейпфрута способствует ускорению обменных процессов в организме и сжиганию жира. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, полезные пищевые волокна, которые содержатся в клетчатке, «кормят» микробиом человека. Также улучшить обмен веществ способны лимон, лайм, чеснок и перец.

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Кроме того, диетолог посоветовала пить достаточное количество жидкости в течение дня для активизации всех процессов в организме.