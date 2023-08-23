Здоровье 23 августа 2023, 14:58 Диетолог Соломатина: длительное соблюдение монодиеты не даст организму нужного количества питательных веществ

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Если один разгрузочный день может принести пользу для организма, то долгие монодиеты не дадут человеку нужно количества питательных веществ. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».

При нехватке питательных веществ и витаминов организм раздобудет их из собственных запасов при помощи распада своих же клеток.

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Диетолог отметила, что даже среди монодиет есть более-менее сбалансированные. Например, в гречке есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. А вот питаться одной куриной грудкой будет опасно.