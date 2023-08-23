23 августа 2023, 14:58
Диетолог Соломатина: длительное соблюдение монодиеты не даст организму нужного количества питательных веществ
Если один разгрузочный день может принести пользу для организма, то долгие монодиеты не дадут человеку нужно количества питательных веществ. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина, передала «Вечерняя Москва».
При нехватке питательных веществ и витаминов организм раздобудет их из собственных запасов при помощи распада своих же клеток.
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Диетолог отметила, что даже среди монодиет есть более-менее сбалансированные. Например, в гречке есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. А вот питаться одной куриной грудкой будет опасно.
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