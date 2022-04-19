Диетолог Соломатина дала советы, как сделать обычное питание более здоровым

Диетолог Елена Соломатина рассказала, как сделать полезнее обычное питание. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она рассказала, что мясо лучше всего не варить, а запекать. Творог следует выбирать жирностью не более 5% и добавлять в него фрукты и ягоды, а не варенье или сгущенку. Это отлично подойдет для завтрака, так же, как и яйца.

«На обед и ужин наша тарелка должна выглядеть так: ½ — овощной салат, ¼ — мясо-рыба, ¼ — гарнир», — добавила она.

На ужин подойдет та же еда, что и на обед, но в меньших количествах, заключила Соломатина.